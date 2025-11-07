Cloetta (B) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cloetta (B) hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,450 SEK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,87 Prozent auf 2,18 Milliarden SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,20 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at