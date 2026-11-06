Cloetta (B) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cloetta (B) hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,87 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,660 SEK je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Cloetta (B) 2,23 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,18 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at