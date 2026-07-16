Cloetta (B): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Cloetta (B) hat am 15.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,77 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cloetta (B) 0,410 SEK je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,43 Prozent auf 2,09 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,08 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,650 SEK prognostiziert, während sie den Umsatz bei 2,08 Milliarden SEK gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at