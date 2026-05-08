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08.05.2026 06:31:29
Cloetta (B) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Cloetta (B) präsentierte in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 0,74 SEK gegenüber 0,890 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,11 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,04 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,695 SEK sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 2,13 Milliarden SEK gelegen.
Redaktion finanzen.at
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