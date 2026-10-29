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29.10.2026 13:44:14

Clorox Appoints Fabian Garcia As CEO To Succeed Linda Rendle

(RTTNews) - Consumer products maker Clorox Co. (CLX) Thursday announced the appointment of Fabian Garcia as Chief Executive Officer, effective January 5, 2027, succeeding Linda Rendle, who had previously announced plans to step down for health reasons.

Garcia currently serves as President of Unilever's Personal Care business and a member of the company's leadership executive team. He had previously served as Chief Executive Officer of Revlon.

Clorox said Rendle will continue to serve as Chair and CEO until Garcia takes over and will remain in an advisory role through April 2, 2027, to support the leadership transition.

Clorox plans to report its first-quarter fiscal year 2027 earnings results on November 2.

Shares of Clorox rose 1.89% to $88.53 in premarket trading after ending Wednesday's session up 0.85%.

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