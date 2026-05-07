REGAL Aktie
WKN: 566566 / ISIN: JP3969200009
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07.05.2026 22:34:00
Clorox Could Be Crowned a Dividend King in 2027, But the Regal Status Will Be Short-Lived Unless Clorox Makes This Key Change.
Last summer, Clorox (NYSE: CLX) increased its quarterly dividend to $1.24 per share, marking its 48th consecutive annual dividend increase. That puts Clorox on track to reach the coveted 50-year dividend streak milestone and join a list of fewer than 60 other companies that can rightly be called Dividend Kings.Clorox's aspirational regal standing, paired with its whopping 5.7% dividend yield, makes it a seemingly no-brainer buy for passive income. But Clorox has a lot of work to do if it wants to attain and retain its status as a Dividend King.Clorox could be an incredible value stock for patient investors, but it has some red flags that are worth considering before you buy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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