Clorox informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Clorox hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 1,29 USD. Im letzten Jahr hatte Clorox einen Gewinn von 1,54 USD je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,77 Prozent auf 1,67 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at