05.08.2026 06:31:29

Clorox legte Quartalsergebnis vor

Clorox hat sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,95 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 2,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,99 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4,81 USD. Im Vorjahr hatte Clorox 6,52 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,41 Prozent auf 6,72 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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