Clorox Aktie
WKN: 856678 / ISIN: US1890541097
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03.11.2026 20:05:02
Clorox Now Expects Earnings Near the Low End of Its Forecast as Costs Rise. Should Dividend Investors Be Worried?
Clorox (NYSE:CLX) published its first-quarter fiscal 2027 results after market close on Monday. At first glance, the company's growth rates looked enormously impressive. A closer read of the numbers reveals its performance wasn't so sparkling.
This dynamic raises a big question, particularly for income investors of this high-yield dividend payer: is Clorox a buy, given how it did in the quarter?
Image source: Getty Images.
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