05.11.2025 06:31:28
Clorox präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Clorox hat am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurden 0,65 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Clorox 0,800 USD je Aktie eingenommen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,90 Prozent auf 1,43 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,76 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
