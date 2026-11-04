PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
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04.11.2026 21:30:02
Clorox vs. PepsiCo: Which Dividend Stock Could Make You Richer Over the Next 10 Years?
Clorox (NYSE:CLX) and PepsiCo (NASDAQ:PEP) both offer something income investors don't often see from established consumer staples giants: dividend yields above 4%. Their elevated yields reflect investor concerns about sluggish growth and rising costs.
However, those challenges could also create opportunities for investors willing to look beyond the next few quarters. Here's a look at which dividend stock could turn a $10,000 investment into a larger fortune by 2036.
Image source: Getty Images.
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|Clorox
|88,82
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|PepsiCo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
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|PepsiCo Inc.
|125,72
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