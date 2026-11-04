PepsiCo Aktie

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WKN: 851995 / ISIN: US7134481081

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04.11.2026 21:30:02

Clorox vs. PepsiCo: Which Dividend Stock Could Make You Richer Over the Next 10 Years?

Clorox (NYSE:CLX) and PepsiCo (NASDAQ:PEP) both offer something income investors don't often see from established consumer staples giants: dividend yields above 4%. Their elevated yields reflect investor concerns about sluggish growth and rising costs.

However, those challenges could also create opportunities for investors willing to look beyond the next few quarters. Here's a look at which dividend stock could turn a $10,000 investment into a larger fortune by 2036.

Image source: Getty Images.

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Clorox 88,82 0,18% Clorox
PepsiCo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs 13 290,00 4,48% PepsiCo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
PepsiCo Inc. 125,72 -1,10% PepsiCo Inc.

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