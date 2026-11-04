Clorox: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Clorox hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,39 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Clorox ein EPS von 0,650 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Clorox 1,91 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at