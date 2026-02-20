Paid Aktie
WKN: A0BL4Z / ISIN: US69561N2045
|
20.02.2026 07:25:50
Closing factory workers paid to help at food bank
Dutch coffee-making giant Jacobs Douwe Egberts (JDE) will close its plant in Banbury this year.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!