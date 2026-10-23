SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Analysteneinschätzung
|
23.10.2026 16:11:00
Cloud als Wachstumsmotor: SAP-Aktie trotz angehobenem Kursziel nur wenig bewegt
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP von 230 auf 258 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla lobte am Donnerstag nach den Quartalszahlen die anhaltende Stärke beim Current Cloud Backlog (CCB), also den abgesicherten Umsätzen aus Cloudverträgen. SAP dürfte die Konkurrenz weiterhin abhängen.
SAP-Aktie trotz Analystenlob schwächer
An der Börse sorgt die Zuversicht der US-Investmentbank zumindest unmittelbar nicht für Kursgewinne. Im Gegenteil: Zeitweise verlor die SAP-Aktie via XETRA 0,72 Prozent auf 213,80 Euro. Zuletzt bewegte sich das Papier aber mit 0,12 Prozent im Plus bei 215,60 Euro.
/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 21:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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