Cloud Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cloud Technologies hat am 24.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,380 PLN erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Cloud Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 12,8 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,6 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 9,88 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at