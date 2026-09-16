Cloud Technologies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cloud Technologies lud am 14.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,30 PLN gegenüber -0,040 PLN im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 18,2 Millionen PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,9 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at