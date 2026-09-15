SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|
15.09.2026 17:52:00
Cloud-Wettbewerb: Broadcom ist weiter auf Rot, SAP gerät wegen KI unter Druck
Der Cloudverband CISPE warnt in seinem Wettbewerbsbarometer vor drastischen Lizenzpraktiken von Broadcom und neuen API-Sperren bei SAP rund um agentische KI.
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Nachrichten zu SAP SE
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17:58
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
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17:58
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
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17:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Minus (finanzen.at)
|
17:58
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX schwächelt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
17:00
|Apple, Oracle, OpenAI, SK Hynix, Infineon, SAP - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
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15:58
|Börse Frankfurt: TecDAX am Dienstagnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
15:58
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Dienstagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|188,46
|0,06%