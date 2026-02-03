|
Cloud3 Ventures vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Cloud3 Ventures gab am 31.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei -0,03 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.
