Cloudastructure A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cloudastructure A hat am 17.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,04 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,2 Millionen USD – ein Plus von 10,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cloudastructure A 1,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at