Cloudastructure A gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -6,75 USD. Ein Jahr zuvor waren -3,160 USD je Aktie erzielt worden.

Cloudastructure A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at