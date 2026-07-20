Cloudastructure A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cloudastructure A hat am 17.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,3 Millionen USD – ein Plus von 77,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cloudastructure A 0,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at