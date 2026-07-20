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20.07.2026 06:31:29
Cloudastructure A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Cloudastructure A hat am 17.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,3 Millionen USD – ein Plus von 77,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cloudastructure A 0,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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