Cloudberry Clean Energy AS Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Cloudberry Clean Energy AS Registered hat sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 NOK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,050 NOK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 186,0 Millionen NOK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cloudberry Clean Energy AS Registered 89,0 Millionen NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at