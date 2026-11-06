Cloudberry Clean Energy AS Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cloudberry Clean Energy AS Registered lud am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,07 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cloudberry Clean Energy AS Registered 0,280 NOK je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 153,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 117,0 Millionen NOK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 297,0 Millionen NOK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at