Cloudberry Clean Energy AS Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cloudberry Clean Energy AS Registered ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cloudberry Clean Energy AS Registered die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 NOK beziffert, während im Vorjahresquartal -0,060 NOK je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 67,54 Prozent auf 191,0 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 114,0 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at