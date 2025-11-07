|
07.11.2025 06:31:29
Cloudberry Clean Energy AS Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Cloudberry Clean Energy AS Registered hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,28 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 NOK je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cloudberry Clean Energy AS Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 80,0 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 117,0 Millionen NOK im Vergleich zu 65,0 Millionen NOK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.