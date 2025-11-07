Cloudberry Clean Energy AS Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cloudberry Clean Energy AS Registered hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,28 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 NOK je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cloudberry Clean Energy AS Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 80,0 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 117,0 Millionen NOK im Vergleich zu 65,0 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at