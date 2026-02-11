|
11.02.2026 06:31:28
Cloudberry Clean Energy AS Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Cloudberry Clean Energy AS Registered hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cloudberry Clean Energy AS Registered ein EPS von -0,060 NOK in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Cloudberry Clean Energy AS Registered 192,0 Millionen NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 65,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 116,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,200 NOK präsentiert. Im Vorjahr hatte Cloudberry Clean Energy AS Registered ein EPS von 0,330 NOK je Aktie vermeldet.
Cloudberry Clean Energy AS Registered hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 511,00 Millionen NOK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 382,00 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.
In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 0,082 NOK je Aktie sowie einem Umsatz von 580,60 Millionen NOK gelegen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX fällt zurück -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex nahe der Nulllinie. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.