Cloudflare Aktie
WKN DE: A2PQMN / ISIN: US18915M1071
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12.04.2026 16:33:07
Cloudflare, ServiceNow, And Guardant Health Are Among Top 10 Large-Cap Losers Last Week (April 6-April 10): Are the Others in Your Portfolio?
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Nachrichten zu Cloudflare
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10.02.26
|Ausblick: Cloudflare präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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26.01.26
|Erste Schätzungen: Cloudflare vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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05.12.25
|Cloudflare-Ausfall sorgt für Unterbrechungen bei globalen Webdiensten - Aktie fällt (dpa-AFX)
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18.11.25
|Cloudflare-Aktie tiefrot: Zeitweise massive Störung betrifft viele große Websites (finanzen.at)
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18.11.25
|ChatGPT and X hit by outage at online security group Cloudflare (Financial Times)
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29.10.25
|Ausblick: Cloudflare verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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16.10.25
|Erste Schätzungen: Cloudflare legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.