Cloudflare-Aktie im Höhenflug: Zweistelliges Wachstum, Ausblick angehoben

Ein Umsatzplus von 36 Prozent lässt Anleger über den ausgeweiteten Verlust bei Cloudflare hinwegsehen. Das steckt dahinter.

Großkunden-Basis auf Rekordniveau - Wachstum bei Cloudflare beschleunigt sich

Umbau zum agentischen Internet lastet kurzfristig schwer auf dem Ergebnis

Cloudflare hebt nach starkem Quartal die Prognose für das Gesamtjahr 2026 an

Cloudflare hat seine Zahlen für das zweite Quartal 2026 vorgelegt: Der Umsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 36 Prozent auf 696,1 Millionen US-Dollar. Auf der Ergebnisseite schlug jedoch der angekündigte Konzernumbau ins Kontor: Eine einmalige Restrukturierungsbelastung von rund 150,7 Millionen US-Dollar ließ den GAAP-Nettoverlust auf 170,0 Millionen US-Dollar anschwellen. Bereinigt blieb Cloudflare hingegen profitabel (Non-GAAP-Nettoergebnis: 107,8 Millionen US-Dollar).

Cloudflare-Aktie: Starkes Top-Line-Wachstum trifft auf Umbaukosten

Das deutliche Plus beim Umsatz auf 696,1 Millionen US-Dollar (+36 Prozent) unterstreicht das dynamische Wachstum von Cloudflare im zweiten Quartal 2026. Gleichzeitig führte die strategische Neuausrichtung des Konzerns zu spürbaren Sonderbelastungen, die den GAAP-Nettoverlust auf 170,0 Millionen US-Dollar ansteigen ließen.

Großkunden sichern das Fundament

Verantwortlich für den ausgewiesenen Verlust ist im Wesentlichen die einmalige Restrukturierungsbelastung im Zuge des Umbaus zu einem AI-first-Betriebsmodell, zu dem auch ein Stellenabbau gehört. Auf bereinigter Basis (Non-GAAP) arbeitet Cloudflare hingegen profitabel. Operativ läuft das Geschäft jedoch rund: Die Zahl der Großkunden erreichte im Berichtsquartal einen Rekordwert. Für Investoren gilt der stetige Zulauf zahlungskräftiger Kunden als zentraler Gradmesser für die künftige Dynamik - weshalb der Markt gelassen auf die vorübergehenden Verluste reagiert.

Weichenstellung für das agentische Internet

Cloudflare steckt derzeit viel Geld in den Wandel zum Netzbetreiber für das sogenannte agentische Internet, in dem KI-Agenten die Steuerung übernehmen. Die Neuausrichtung geht zwar kurzfristig zu Lasten der Marge, soll dem Technologiekonzern jedoch entscheidende Wachstumsmärkte für die kommenden Jahre sichern.

Optimistischer Ausblick für 2026

Beflügelt vom robusten Kerngeschäft hebt die Führungsetage die Messlatte für das Gesamtjahr 2026 an. Das Management sieht sich durch die ungebrochene Nachfrage bestätigt und rechnet damit, dass sich die massiven Vorinvestitionen in die Infrastruktur mittelfristig auszahlen werden.

Aus Sicht des Vorstands belegen das Umsatzplus und die angehobene Prognose, dass der gewählte Transformationskurs Früchte trägt.

Am Freitag gewinnt die Cloudflare-Aktie im NYSE-Handel zeitweise 7,01 Prozent auf 304,14 US-Dollar.

Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at

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