Cloudflare: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Cloudflare hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 33,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 614,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 460,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,290 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Cloudflare ein Ergebnis je Aktie von -0,230 USD vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,85 Prozent auf 2,17 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at