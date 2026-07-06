Cloudflare Aktie
WKN DE: A2PQMN / ISIN: US18915M1071
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06.07.2026 17:30:00
Cloudflare Could Be a Big Winner in AI, But There's a Catch
Cloudflare (NYSE: NET) could become a key toll road for the internet as AI agents drive more traffic across the web. Pay Per Crawl gives the company a fascinating new revenue angle, but valuation, competition, and insider selling make the stock a much harder call.*Stock prices used were the market prices of June 27, 2026. The video was published on July 5, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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