Cloudflare Aktie
WKN DE: A2PQMN / ISIN: US18915M1071
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08.05.2026 01:38:51
Cloudflare cuts workforce by 20% in ‘AI-first’ restructuring
The company is cutting more than 1,100 jobsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Cloudflare
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06.05.26
|Ausblick: Cloudflare mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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10.02.26
|Ausblick: Cloudflare präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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26.01.26
|Erste Schätzungen: Cloudflare vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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05.12.25
|Cloudflare-Ausfall sorgt für Unterbrechungen bei globalen Webdiensten - Aktie fällt (dpa-AFX)
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18.11.25
|Cloudflare-Aktie tiefrot: Zeitweise massive Störung betrifft viele große Websites (finanzen.at)
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18.11.25