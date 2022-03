Cloudflare demokratisiert und vereinfacht E-Mail-Sicherheit zur Verhinderung von Phishing- und Malware-Angriffen

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), der Anbieter im Bereich Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit, der dazu beiträgt, ein besseres Internet zu schaffen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen plant, Cloudflare-Kunden E-Mail-Sicherheitstools auf Unternehmensniveau zur Verfügung zu stellen, sobald die Übernahme von Area 1 Security durch Cloudflare abgeschlossen ist. E-Mails sind nach wie vor eine der größten Sicherheitsbedrohungen für Unternehmen aller Größenordnungen. Dennoch sind bestehende E-Mail-Sicherheitslösungen oft teuer, übermäßig komplex und für Unternehmen nur schwer zu implementieren. Mit der Übernahme von Area 1 Security wird Cloudflare Unternehmen eine einfache Möglichkeit bieten, von einer zuverlässigen Phishing- und Malware-Erkennung zu profitieren, die Teil eines integrierten Zero-Trust-Ansatzes zur Sicherung aller Anwendungen im Unternehmen ist.

"E-Mails sind der größte Angriffspunkt für Cyberangriffe im Internet, und wir glauben, dass man kein Fortune-100-Unternehmen sein muss, um sich vor E-Mail-Bedrohungen zu schützen", sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Wir haben vor kurzem mit dem Erwerb von Area 1 Security eine bedeutende Investition in die E-Mail-Sicherheit getätigt. Im Sinne der Demokratisierung der E-Mail-Sicherheit möchten wir Unternehmen jeder Größe mehrere wichtige Funktionen zur Verfügung stellen. Dies ist die Zukunft der Zero-Trust-Sicherheit – ein integrierter Ansatz, mit dem Sie alle Ihre Geschäftsanwendungen mit nur einem Klick schützen können."

Bisherige E-Mail-Sicherheitsprodukte sind oft teuer, komplex und erfordern eine physische oder virtuelle Infrastruktur, die für viele Unternehmen ohne ein großes IT-Team nicht realisierbar ist. Die Schutzmaßnahmen der großen E-Mail-Anbieter sind oft nur gut genug, um lästigen Spam zu unterbinden, aber sie sind nicht in der Lage, ausgeklügelte Phishing-Angriffe abzuwehren. Da E-Mails nach wie vor ein beliebter Angriffspunkt für immer komplexere Cyberangriffe sind, müssen Unternehmen jeglicher Größe die E-Mail-Sicherheit in ihren umfassenden Sicherheitsansatz integrieren. Der hochmoderne E-Mail-Schutz von Area 1 Security bietet Cloudflare-Kunden eine einfach zu handhabende, hocheffektive E-Mail-Sicherheitslösung, die mit nur einem Klick implementiert werden kann. Und weil die Lösung in die Zero-Trust-Lösungssuite von Cloudflare integriert ist, konzipieren wir die E-Mail-Sicherheitstools von Cloudflare so, dass sie E-Mail-Daten nutzen, um zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen auszulösen, wie z. B. die automatische Weiterleitung verdächtiger Links durch eine Remote-Browser-Isolierung oder die Darstellung von Phishing-Erkenntnissen innerhalb des kürzlich eingeführten Cloudflare Security Center.

Mit diesen E-Mail-Sicherheitsprodukten werden Cloudflare-Kunden folgende Möglichkeiten haben:

Onbarding mit nur einem Klick: Kunden, die bereits Cloudflare DNS nutzen, können ihre E-Mails mit einem einzigen Klick direkt über die Technologie von Area 1 Security routen. Keine komplexen Onboarding-Schritte erforderlich.

Stoppen Sie kostspielige Phishing-Angriffe, noch bevor sie Ihren Posteingang erreichen: Erfolgreiche Phishing-Angriffe können zu Datenschutzverletzungen und Betriebsunterbrechungen durch Ransomware sowie zu finanziellen Verlusten durch Kompromittierung von Geschäfts-E-Mails führen. Unternehmen sind jetzt in der Lage, diese bösartigen E-Mails an der Quelle zu blockieren.

Ersetzen oder erweitern Sie bestehende E-Mail-Sicherheitslösungen: Area 1 Security kann sowohl im Vorfeld als auch im Nachgang zu bestehenden E-Mail-Sicherheitslösungen eingesetzt werden, so dass diese im Laufe der Zeit abgeschafft werden können oder als zusätzliche Sicherheitsebene erhalten bleiben.

Profitieren Sie von der identischen E-Mail-Sicherheitslösung, die von Fortune 100-Unternehmen eingesetzt wird: Profitieren Sie von der gleichen Technologie, unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens. Die Cloud-basierte Lösung von Area 1 Security kann sowohl mit Cloud-basierten Anbietern wie der Google G Suite und Microsoft Office 365 als auch mit lokalen Installationen integriert werden.

Die Funktionalitäten von Area 1 Security für die E-Mail-Sicherheit werden für alle Kunden des Enterprise-Tarifs verfügbar sein, sobald die Übernahme von Area 1 Security durch Cloudflare abgeschlossen ist, und werden in den kommenden Monaten auch für Kunden aller anderen kostenpflichtigen Tarife zur Verfügung stehen. Kunden des Enterprise-Tarifs können darüber hinaus zusätzliche Kontrollmöglichkeiten, Anpassungen und erweiterte Einblicke über die Analysefunktionen erhalten.

Melden Sie sich noch heute für die Beta-Phase an, indem Sie sich bei Ihrem Cloudflare-Konto anmelden, und sehen Sie sich die folgenden Informationsquellen an, um mehr zu erfahren:

Blog: Demokratisierung der E-Mail-Sicherheit

Area 1 Security: Erfahren Sie mehr und fordern Sie hier eine kostenlose Phishing-Risikobewertung an

Übersicht: Sicherheitswoche

