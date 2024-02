Cloudflare ernennt Mark Anderson zum President of Revenue

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Connectivity-Cloud-Unternehmen, gab heute die Ernennung von Mark Anderson, einem derzeitigen Mitglied des Board of Directors von Cloudflare, zum President of Revenue bekannt, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu beschleunigen und den jährlichen wiederkehrenden Umsatz auf 5 Mrd. USD und mehr zu steigern. Anderson war zuletzt als CEO von Alteryx (NYSE: AYX) tätig und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Aufbau leistungsstarker Teams und in der Umsatzsteigerung bei mehreren Technologieunternehmen.

Vor seiner Tätigkeit bei Alteryx war Anderson maßgeblich daran beteiligt, Palo Alto Networks von der Zeit vor dem Börsengang auf einen Jahresumsatz von mehr als 2,5 Mrd. USD zu skalieren. Vor seinem Wechsel zu Palo Alto Networks leitete Anderson auch alle Vertriebsaktivitäten bei F5 Networks, wo er dazu beitrug, den Jahresumsatz des Unternehmens auf über 1 Mrd. USD zu steigern.

"Ich hatte das Privileg, seit 2019, als er dem Vorstand von Cloudflare beitrat, eng mit Mark zusammenzuarbeiten. Es kommt nicht oft vor, dass sich eine so einmalige Gelegenheit wie diese bietet – die Einstellung eines angesehenen Branchenveteranen mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Förderung von Wachstum in großem Umfang in mehreren Unternehmenstechnologieorganisationen, der auch unser Geschäft, unsere Führung und unser Team genau kennt", sagte Matthew Prince, CEO und Mitbegründer von Cloudflare. "Mark ist seit mehr als vier Jahren Teil unseres Wachstumskurses, und ihn für unsere Go-to-Market-Bemühungen zu gewinnen, war eine außergewöhnliche Gelegenheit, die wir uns einfach nicht entgehen lassen konnten. Ich freue mich persönlich auf die enge Zusammenarbeit mit ihm, und wir sind begeistert, ihn im Team begrüßen zu dürfen, während wir weiterhin eine erstklassige Vertriebsorganisation aufbauen."

"Ich habe die meiste Zeit meiner Karriere damit verbracht, hochleistungsfähige Teams aufzubauen und zu skalieren, um von großen technologischen Veränderungen zu profitieren, die massive Auswirkungen auf den Markt haben. Da ich in den letzten vier Jahren im Vorstand von Cloudflare tätig war, kenne ich die unglaubliche Stärke des Produkt- und Führungsteams des Unternehmens. Der Markt kommt zu Cloudflare, und die Zeit ist reif", sagt Mark Anderson, President of Revenue bei Cloudflare. "Als ich anfing, darüber nachzudenken, wo ich in der nächsten Phase meiner Karriere am meisten bewirken könnte, wandte ich mich an Matthew und Michelle, um zu erfahren, ob ich dabei helfen könnte, die Go-to-Market-Organisation von Cloudflare auf die nächste Stufe zu bringen. Ich freue mich unglaublich, dem Team beizutreten, während wir alle zusammen daran arbeiten, Cloudflare zu einem der kultigsten Technologieunternehmen in der Geschichte der Branche zu machen."

Anderson wird die Vertriebsorganisation von Cloudflare sowie die Bereiche Marketing und Kundenerfolg leiten. Dies ist eine natürliche Entwicklung, um alle Aspekte der Go-to-Market-Strategie und -Operationen enger aufeinander abzustimmen und die nächste Wachstumsphase von Cloudflare bestmöglich zu skalieren und zu beschleunigen. Anderson wird den Posten von Marc Boroditsky übernehmen, dem ehemaligen President of Revenue von Cloudflare. Während seiner Zeit im Unternehmen half Boroditsky bei der Neupositionierung der Vertriebsorganisation von Cloudflare, um ein kontinuierliches Wachstum und zunehmenden Erfolg bei Unternehmenskunden zu erzielen. Boroditsky wird während der Übergangszeit als Berater bei Cloudflare bleiben.

"Ich bin stolz auf die Ergebnisse, die die Vertriebsorganisation erzielt hat, und bin zuversichtlich, dass das Team mehr denn je bereit ist, die nächste Wachstumsphase zu meistern", sagte Marc Boroditsky, ehemaliger President of Revenue bei Cloudflare. "Ich bin entschlossen, diesen Übergang zu unterstützen, und ich werde Cloudflare und das Team bei ihrer Mission, ein besseres Internet zu schaffen, weiterhin anfeuern."

"Ich möchte Marc Boroditsky für all die Arbeit danken, die er geleistet hat, um die Systeme, Prozesse und Verfahren für die Skalierung unserer Vertriebsorganisation mit einer unternehmensorientierten Denkweise einzurichten", sagte Matthew Prince, CEO und Mitbegründer von Cloudflare. "Er hat ein starkes Fundament für Cloudflare und unser Team geschaffen und spielt eine entscheidende Rolle bei der Geschwindigkeit, mit der wir unser Geschäft in diesem nächsten Kapitel vorantreiben können. Unsere starke Buchungsleistung im 4. Quartal 2023 ist ein Beweis für die großartige Arbeit von Marc, auf der Mark Anderson aufbauen wird."

Über Mark Anderson

Mark Anderson war zuletzt seit Oktober 2020 als Chief Executive Officer des Softwareunternehmens Alteryx, Inc. tätig. Er war als Berater für das Softwareunternehmen Anaplan, Inc. tätig und anschließend von August 2019 bis Februar 2020 als Chief Growth Officer bei Anaplan, Inc. Anderson war zuvor President von Palo Alto Networks, einem Cybersicherheitsunternehmen, wo er für Vertrieb, Go-to-Market (GTM), Kundenzufriedenheit sowie Geschäfts- und Unternehmensentwicklung verantwortlich war. Bei Palo Alto Networks half er beim Aufbau von GTM-Teams, um das schnelle Wachstum zu unterstützen, und bekleidete mehrere Managementpositionen, darunter Executive Vice President, Worldwide Field Operations von Mai 2016 bis August 2016 und Senior Vice President, Worldwide Field Operations von Juni 2012 bis Mai 2016. Während seiner Amtszeit entwickelte sich das Unternehmen zu einem der größten Sicherheitsunternehmen der Welt. Vor Palo Alto Networks leitete Anderson die weltweiten Vertriebsaktivitäten bei F5 Networks, einem IT-Infrastrukturunternehmen, wo er auch mehrere Managementpositionen innehatte, unter anderem als Executive Vice President of Worldwide Sales. Zuvor hatte er Führungspositionen bei Lucent Technologies und Cisco Systems inne.

Anderson ist seit August 2019 Mitglied des Board of Directors und des Nominierungs- und Corporate Governance-Ausschusses von Cloudflare sowie seit Januar 2021 Mitglied des Vergütungsausschusses. Er hat einen B.A. in Betriebs- und Volkswirtschaft von der York University.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Unternehmen für Konnektivität in der Cloud. Es versetzt Unternehmen in die Lage, ihre Mitarbeiter, Anwendungen und Netzwerke überall schneller und sicherer zu machen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity-Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwickler-Tools, so dass jedes Unternehmen die Kontrolle erhält, die es zum Arbeiten, Entwickeln und Beschleunigen seines Geschäfts benötigt.

Angetrieben von einem der größten und am besten vernetzten Netzwerke der Welt blockiert Cloudflare für seine Kunden täglich Milliarden von Online-Bedrohungen. Millionen von Organisationen vertrauen darauf – von den größten Marken über Unternehmer und kleine Unternehmen bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Erfahren Sie mehr über die Connectivity Cloud von Cloudflare unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Erfahren Sie mehr über die neuesten Internet-Trends und Erkenntnisse unter https://radar.cloudflare.com.

