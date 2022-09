Cloudflare macht R2-Speicher für alle verfügbar und bietet Entwicklern einfachen und skalierbaren Speicher ohne Egress-Gebühren

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Sicherheits-, Leistungs- und Zuverlässigkeitsunternehmen, das zum Aufbau eines besseren Internets beiträgt, gab heute bekannt, dass Cloudflare R2 Storage, der verteilte Objektspeicher, der die Egress-Kosten beseitigt, jetzt allgemein verfügbar ist. Der R2-Speicher von Cloudflare bietet Entwicklern eine bessere Möglichkeit, alles, was sie benötigen, zu speichern und darauf zuzugreifen. Ob Speicher für große Mediendateien, Protokolle oder die Bereitstellung von Webinhalten, Cloudflare R2 bietet Flexibilität ohne Egress-Gebühren. R2 bietet Entwicklern sowohl eine S3-kompatible API, die eine nahtlose Migration ermöglicht, als auch eine leistungsstarke Integration mit Cloudflare Workers, der hoch skalierbaren Serverless-Computing-Plattform von Cloudflare. Die Entwickler können sich auf Innovationen – Aufbau der von ihnen benötigten Anwendungen und Websites – konzentrieren, ohne sich über die Kosten der Datenspeicherung und Anbieterbindung Gedanken machen zu müssen.

"Egress-Gebühren sind nichts anderes, als eine den Entwicklern auferlegte Steuer, die Innovation und Kreativität abwürgt. Wir definieren den Standard neu, wie Entwickler mit Objektspeicher arbeiten, und ermöglichen es ihnen, sich auf Innovation zu konzentrieren, anstatt auf die Kosten für den Zugriff auf ihre Daten. Aus diesem Grund werden auf den R2-Speicher niemals Egress-Gebühren erhoben werden", so Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. "Cloudflare hat sich dem Ziel verschrieben, zum Aufbau eines besseren Internets beizutragen. Das bedeutet, dass wir uns darauf konzentrieren, das Internet für alle schneller, sicherer und auch erschwinglicher zu machen. Wir sind von dem ersten Interesse am R2-Speicher schlicht weg überwältigt worden. Wir raten jedem Entwickler, der eine bessere Art der Speicherung wünscht, sich zu registrieren und noch heute zu R2 zu wechseln.”

Entwickler brauchen für das Erstellen von Websites und Anwendungen einen Platz, wo sie große Mengen an unstrukturierten Daten, Fotos, Videos und Grafiken speichern können, die schnell und einfach zugänglich sind. Allerdings verlangen viele Cloud-Anbieter heute von Entwicklern für den Zugriff auf ihre Daten zunehmend unerhörte Preise für die Bandbreite, was unnötig teuren Cloud-Speicher und Anbieterbindung zur Folge hat und es den Entwicklern unmöglich macht, die gespeicherten Daten problemlos zu nutzen. Cloudflare R2 Storage befreit durch die automatische Migration von Daten aus S3-kompatiblen Diensten in den hochleistungsfähigen Objektspeicher von Cloudflare Entwickler von dieser Anbieterbindung — und auch von den Egress-Gebühren.

"Die Egress-Gebühren, die wir unseren bestehenden Speicheranbietern für das Abrufen unserer eigenen Inhalte bezahlten, hatten sich langsam auf über sechsstellige Beträge pro Jahr erhöht. Deshalb haben wir nach einer Möglichkeit gesucht, die Kosten zu senken", so Adam Gamble, CTO von Vecteezy, einer beliebten Design-Community und Ressource für hochwertige Grafiken. "Wir waren begeistert, an der Beta-Phase für unseren R2-Speicher und Cache-Reserve teilzunehmen, um zu sehen, wie hoch unsere Kosteneinsparungen sein könnten. Dank der S3-kompatiblen API waren für unsere internen Tools nur minimale Änderungen erforderlich, um mit den in R2-gespeicherten Daten arbeiten zu können.”

Seit Einführung des R2 Storage-Dienstes als offene Beta-Version vor acht Wochen, haben über 11.000 Entwickler ein aktives Konto bei R2 Storage eingerichtet. Dank der weltweiten allgemeinen Verfügbarkeit von R2 können Entwickler sich auf Innovation konzentrieren, anstatt sich über die Kosten der Speicherung ihrer Daten Gedanken machen zu müssen. Sie können:

die Rechnungen ihrer Cloud-Anbieter für Egress-Gebühren und Speicher reduzieren: Das Ziel von Cloudflare ist es, R2 Storage zur kostengünstigsten Option für leistungsstarke Objektspeicherung, unabhängig von der Größe, zu machen. Deshalb ist Cloudfare fest entschlossen, die Egress-Gebühren abzuschaffen, Objektspeicher bereitzustellen, der mindestens 10 % billiger ist als S3 Standard, und für den Kunden einen nur gelegentlichen Zugriff völlig kostenlos zu machen.

Das Ziel von Cloudflare ist es, R2 Storage zur kostengünstigsten Option für leistungsstarke Objektspeicherung, unabhängig von der Größe, zu machen. Deshalb ist Cloudfare fest entschlossen, die Egress-Gebühren abzuschaffen, Objektspeicher bereitzustellen, der mindestens 10 % billiger ist als S3 Standard, und für den Kunden einen nur gelegentlichen Zugriff völlig kostenlos zu machen. von der Leistung des mit dem globalen Netzwerk von Cloudflare aufgebauten Objektspeicher zu profitieren: Durch den effektiven Einsatz von Cloudflare Workers und Durable Objects bietet R2 Storage niedrige Latenzzeiten und Speicher mit hohen Durchsatz für die anspruchsvollsten Anwendungen.

Durch den effektiven Einsatz von Cloudflare Workers und Durable Objects bietet R2 Storage niedrige Latenzzeiten und Speicher mit hohen Durchsatz für die anspruchsvollsten Anwendungen. die Leistung und den Größenvorteil von Cloudflare Workers in ihren Anwendungen voll ausschöpfen: R2 Storage ist vollständig in die Laufzeitumgebung von Cloudflare Workers integriert, was die Erstellung von Datenpipelines und die Bearbeitung von Objekten unglaublich einfach macht.

R2 Storage ist vollständig in die Laufzeitumgebung von Cloudflare Workers integriert, was die Erstellung von Datenpipelines und die Bearbeitung von Objekten unglaublich einfach macht. von überall aus effizient auf Daten zugreifen: Das globale Netzwerk von Cloudflare überspannt 275 Städte in mehr als 100 Ländern. Deshalb können Entwickler mithilfe des R2-Speichers schnell und einfach ein globales Publikum erreichen, ohne Rechenzentren auf der ganzen Welt bereitstellen zu müssen.

Das globale Netzwerk von Cloudflare überspannt 275 Städte in mehr als 100 Ländern. Deshalb können Entwickler mithilfe des R2-Speichers schnell und einfach ein globales Publikum erreichen, ohne Rechenzentren auf der ganzen Welt bereitstellen zu müssen. R2 Storage in das gesamte Produktportfolio von Cloudflare integrieren: Entwickler, die mit anderen Cloudflare-Produkten wie Access oder Cache arbeiten, können R2 Storage in ihrer gesamten Cloudflare-Umgebung nahtlos einbinden.

Entwickler, die mit anderen Cloudflare-Produkten wie Access oder Cache arbeiten, können R2 Storage in ihrer gesamten Cloudflare-Umgebung nahtlos einbinden. nahtlos R2 Storage in bestehende Workflows einfügen: Dank der S3-kompatiblen API und Workers-APIs können Entwickler problemlos Daten aus S3 migrieren oder die Leistungsstärke des globalen Netzwerks von Cloudflare nutzen. Jetzt können die Entwickler so arbeiten, wie es für sie am einfachsten ist. So wird die Barriere gegenüber der Verwendung von R2 Storage minimiert.

