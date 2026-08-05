KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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05.08.2026 23:08:00
Cloudflare OS: Arbeitsumgebung für KI-Agenten in Unternehmen
Cloudflare legt Cloudflare OS als Open Source auf. Unternehmen sollen damit Daten, Apps und KI-Agenten zusammenbringen, ohne ungewollt Information preiszugeben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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22.07.26
|Erste Schätzungen: Cloudflare stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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21.05.26
|Stellenabbau 2026: Warum Cisco, Cloudflare und andere Tech-Giganten Jobs streichen (finanzen.at)
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|Cloudflare-Aktie im Tiefflug: Restrukturierung sorgt für Unruhe und stellt Umsatzwachstum in den Schatten (finanzen.at)
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06.05.26
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10.02.26
|Ausblick: Cloudflare präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu KI HOLDINGS CO LTD
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.