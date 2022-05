Cloudflare präsentiert D1, die erste integrierte Datenbank für die Serverless-Plattform Workers

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), der Spezialist für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit mit dem Ziel, ein besseres Internet zu schaffen, stellt heute D1, eine unkomplizierte und sofort verfügbare Serverless-Datenbank vor. Diese Cloudflare-Lösung versetzt Entwickler in die Lage, unter Einsatz von Cloudflare Workers mit nur wenigen Klicks datenbankgestützte Anwendungen zu erstellen. Die Daten werden in der Nähe des Nutzerstandorts gespeichert, was blitzschnellen Zugriff ermöglicht, ohne den Installations- und Verwaltungsaufwand einer herkömmlichen Datenbank zu erfordern.

Ob Handy-Apps, SaaS-Anwendungen für Firmen und Frameworks wie Ruby on Rails: Überall werden Datenbanken zur Speicherung genutzt. Zur Abfrage und Aktualisierung dieser Datenbanken unterschiedlichster Größe wird bevorzugt die Sprache SQL verwendet. Die Cloudflare-Lösung D1 bietet sofortigen Zugriff auf die am stärksten verbreitete Datenbanktechnologie der Welt, SQLite, und zwar direkt über Cloudflare Workers. Dank des Zusammenspiels der serverlosen Entwicklungsplattform von Cloudflare mit sofort verfügbaren Datenbanken können Entwickler ergiebige datenbankgestützte Applikation erstellen, ohne einen Gedanken an die Implementierung oder Pflege einer Datenbank verschwenden zu müssen.

"Das Heikelste an dem Serverless-Modell ist eigentlich nicht das Programmieren, sondern die Speicherung. Wir möchten heute unsere erste Serverless-Datenbank vorstellen, die sich schnell zu einer der größten der Welt entwickeln wird", so Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. "D1 baut auf dem globalen Netzwerk von Cloudflare auf. Wir sind deshalb davon überzeugt , eine der größten und leistungsfähigsten Serverless-Datenbanken am Markt anbieten zu können. Dadurch muss kein Unternehmen den mit der Verwaltung einer Speicherlösung verbundenen Kosten- und Arbeitsaufwand fürchten .

Im Gegensatz zu Konkurrenzprodukten wird die Cloudflare-Lösung D1 Cloudflares globales Netzwerk nutzen, um die vorhandene Datenbank eines Unternehmens zu optimieren. Dafür wird diese in so kurzer Entfernung wie möglich zu den Kunden angesiedelt . Auf diese Weise kann den Nutzern größtmögliche Geschwindigkeit geboten werden. Außerdem sorgt die Verknüpfung von Storage-Lösungen mit der serverlosen Datenverarbeitungsplattform von Cloudflare für eine Optimierung der Arbeitsbedingungen für Entwickler beim Aufbau von Full Stack-Anwendungen. D1 wird mit der SQLite-API kompatibel sein, die zu den beliebtesten und am weitesten verbreiteten APIs der Welt gehört. Die Lösung bietet Entwicklern zahlreiche Möglichkeiten:

Intelligentes Aufspüren von Daten unabhängig vom Standort der Nutzer: Es muss keine bestimmte Region ausgewählt werden. Stattdessen speichert Cloudflare Ihre Datenbank automatisch dort, wo sich Ihre User befinden. Das Ergebnis: eine exzellente Performance.

Es muss keine bestimmte Region ausgewählt werden. Stattdessen speichert Cloudflare Ihre Datenbank automatisch dort, wo sich Ihre User befinden. Das Ergebnis: eine exzellente Performance. Unkompliziertes Aufrufen einer Datenbank mit Cloudflare Workers: Anstatt sich mühsam Wissen im Umgang mit komplizierten Datenbanken anzueignen, genügt die Erstellung eines Cloudflare Workers, um eine Datenbank mit wenigen Klicks aufrufen zu können.

Anstatt sich mühsam Wissen im Umgang mit komplizierten Datenbanken anzueignen, genügt die Erstellung eines Cloudflare Workers, um eine Datenbank mit wenigen Klicks aufrufen zu können. Datenimport von anderen Providern zu Cloudflare: Entwickler können reibungslos Daten von Datenbanken anderer Anbieter beziehen.

Entwickler können reibungslos Daten von Datenbanken anderer Anbieter beziehen. Nutzung der Kapazitäten und Reichweite von Cloudflare Workers innerhalb eigener Anwendungen: D1 ist vollständig in Cloudflare Workers integriert. Die Entwicklung von Full Stack-Anwendungen wird dadurch zum Kinderspiel.

D1 ist vollständig in Cloudflare Workers integriert. Die Entwicklung von Full Stack-Anwendungen wird dadurch zum Kinderspiel. Senkung der Datenübertragungskosten: Cloudflare hat das Ziel, D1 zur günstigsten Option für Entwickler zu machen, die auf der Suche nach einer unkomplizierten und sicheren Datenbank sind. Deshalb werden wir keine Gebühren für die Datenübertragung erheben, was eine unkomplizierte Übertragung von Daten zwischen verschiedenen Diensten erlaubt.

Wenn Sie sich noch eingehender über die D1-Lösung von Cloudflare informieren möchten, können Sie sich auf die Warteliste setzen lassen oder folgende Quellen nutzen:

Blog-Beitrag

Übersicht: Platform Week

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com/de-de/ / @cloudflare) hat sich zum Ziel gesetzt, das Internet besser zu machen. Die Cloudflare-Produktsuite schützt und beschleunigt jede Internetanwendung, ohne dass Hardware hinzugefügt, Software installiert oder eine Zeile Code geändert werden muss. Bei mit Cloudflare betriebenen Websites erfolgt das Routing des gesamten Traffics über ein intelligentes globales Netzwerk, das mit jeder Anfrage hinzulernt. Die Folge sind eine deutliche Verbesserung der Performance und eine Abnahme von Spam und anderen Angriffen. Cloudflare wurde 2018 vom Entrepreneur Magazine in der Kategorie "Top Company Cultures" und 2019 von der Fast Company unter den "World's Most Innovative Companies" aufgeführt. Der Konzern hat seinen Hauptsitz in San Francisco (US-Bundesstaat Kalifornien) und verfügt über Niederlassungen in Austin (Texas), Champaign (Illinois), New York (New York), San Jose (Kalifornien), Seattle (Washington), Washington D.C., Toronto, Lissabon, London, München, Paris, Peking, Singapur, Sydney und Tokio.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des "Securities Act of 1933" der Vereinigten Staaten in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des "Securities Exchange Act of 1934" der Vereinigten Staaten in seiner geänderten Fassung, die mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. In einigen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "erkunden", "planen", "voraussehen", "könnten", "beabsichtigen", "anstreben", "prognostizieren", "erwägen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell" oder "fortsetzen" oder die Verneinung dieser Wörter oder ähnliche Begriffe oder Ausdrücke enthalten, die sich auf unsere Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten beziehen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Signalwörter. Unter zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung direkt oder indirekt getätigt werden, sind unter anderem Aussagen über die Funktionen und die Effektivität der Cloudflare-Lösung D1 und Cloudflare Workers, die mit der Nutzung von D1 und Cloudflare Workers eventuell einhergehenden Vorteile für Cloudflare-Kunden, den Zeitpunkt, zu dem D1 und die verschiedenen Funktion dieser Cloudflare-Lösung für aktuelle und potenzielle Kunden von Cloudflare als Beta-Version oder allgemein verfügbar sein werden, die technologische Entwicklung, die zukünftige Betriebstätigkeit, das Wachstum, Initiativen oder Strategien von Cloudflare sowie Äußerungen unseres CEO und anderer zu verstehen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denjenigen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt angegeben wurden, was auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen ist – unter anderem auf die Risiken, die in den von Cloudflare bei der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Cloudflare-Quartalsberichts im Formular 10-Q, das am 5. Mai 2022 eingereicht wurde, sowie anderer Unterlagen, die Cloudflare gegebenenfalls bei der SEC einreicht.

Die in dieser Pressemitteilung getätigten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse bis zu dem Datum, an dem sie gemacht wurden. Cloudflare übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung getätigten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren, sodass sie Ereignisse, Umstände, neue Informationen oder unvorhergesehene Ereignisse, welche nach dem Datum dieser Pressemitteilung auftreten, berücksichtigen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es ist möglich, dass sich die dargelegten Pläne, Absichten oder Annahmen in den von Cloudflare getätigten zukunftsgerichteten Aussagen nicht realisieren, weshalb Sie sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare verlassen sollten.

© 2022 Cloudflare, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cloudflare, das Cloudflare-Logo und weitere Cloudflare-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von Cloudflare, Inc. in den USA und anderen Rechtsräumen. Alle anderen Marken und Namen, auf die hier Bezug genommen wird, können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220511005107/de/