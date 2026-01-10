Cloudflare Aktie

Cloudflare für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PQMN / ISIN: US18915M1071

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.01.2026 19:02:00

Cloudflare-Rekordstrafe: Italiens harter Anti-Piraterie-Kurs trifft DNS-Resolver

Wegen verweigerter Netzsperren verhängt der italienische Regulierer Agcom ein Bußgeld in zweistelliger Millionenhöhe gegen den Infrastrukturriesen Cloudflare.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cloudflare

mehr Nachrichten