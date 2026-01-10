Cloudflare Aktie
WKN DE: A2PQMN / ISIN: US18915M1071
|
10.01.2026 19:02:00
Cloudflare-Rekordstrafe: Italiens harter Anti-Piraterie-Kurs trifft DNS-Resolver
Wegen verweigerter Netzsperren verhängt der italienische Regulierer Agcom ein Bußgeld in zweistelliger Millionenhöhe gegen den Infrastrukturriesen Cloudflare.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
