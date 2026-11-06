Cloudflare Aktie
WKN DE: A2PQMN / ISIN: US18915M1071
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06.11.2026 06:17:35
Cloudflare Sales Up 39%, Gross Margin Falls: Rapid Earnings Reaction
Cloudflare (NYSE:NET) grew third-quarter revenue 39% to $782.5 million. Shares jumped about 15% in after-hours trading. Growth is strong, and each new dollar of sales now leaves less behind. Gross margin fell about 3 points, and free cash flow margin slipped to 10% from 13%.
Cost of revenue grew 54%, far faster than sales, which alone explains the lower gross margin. The release does not say why. Cloudflare runs its own global network, so added capacity hits cost of revenue and capital spending before the sales that fill it.
Equipment purchases rose 44%, faster than operating cash flow, so free cash flow grew far less than sales.
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