Cloudflare schließt die Übernahme von Area 1 Security ab

Das für Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit bekannte Unternehmen Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das beim Aufbau eines besseren Internets mithilft, gab heute den Abschluss der Übernahme von Area 1 Security bekannt.

E-Mail stellt nicht nur eine der größten Cloud-Anwendungen für jedes Unternehmen dar, sondern auch die größte Sicherheitsbedrohung für Organisationen jeder Größe. Dennoch sind herkömmliche E-Mail-Sicherheitslösungen oft teuer, zu komplex und von der ganzheitlichen Sicherheitsstrategie eines Unternehmens losgelöst. Darüber hinaus sind bösartige Phishing-Kampagnen und die Gefährdung von Unternehmen durch E-Mails unglaublich kostspielig – nach Angaben im Bericht über Internetkriminalität des zum FBI gehörenden Internet Crime Complaint Center aus dem Jahr 2021 verlieren US-Unternehmen jedes Jahr mehr als 2,4 Milliarden USD. Mit der Übernahme von Area 1 Security bietet Cloudflare Unternehmen eine einfache Möglichkeit, Phishing, Malware, Kompromittierungen von Geschäfts-E-Mails und andere hochentwickelte Bedrohungen als Teil eines integrierten Zero-Trust-Ansatzes zur Absicherung aller Anwendungen ihres Unternehmens zu blockieren.

"Es ist die Mission von Cloudflare, ein besseres Internet zu schaffen, und wir haben viel in den Aufbau des weltweit leistungsstärksten Cloud-Netzwerks investiert, um unseren Nutzern ein schnelleres, sichereres und zuverlässigeres Internet zu bieten. Jetzt können wir offiziell das Team von Area 1 bei Cloudflare willkommen heißen und unsere Möglichkeiten zur Sicherung der wichtigsten Quelle von Sicherheitsbedrohungen, nämlich E-Mail, verbessern", sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Für uns ist Zero-Trust-Sicherheit ohne integrierte E-Mail-Lösung nahezu wertlos. Durch die Kombination von E-Mail-Sicherheit und Zero Trust mit Area 1 Security können wir unseren Kunden die umfassendste Zero-Trust-Sicherheitsplattform auf dem Markt bieten."

Die cloudnative Plattform von Area 1 Security, die sich nahtlos in jedes E-Mail-Angebot integrieren lässt, verhindert Phishing-Angriffe und andere fortschrittliche E-Mail-Angriffe, indem diese präventiv aufgedeckt und beseitigt werden, bevor sie in Unternehmensumgebungen Schaden anrichten können. Durch die Kombination der sehr gut skalierbaren Technologie und der jahrelangen Erfahrung von Area 1 Security im Bereich E-Mail-Schutz mit dem globalen Netzwerk von Cloudflare werden die beiden Unternehmen eine ganzheitliche Zero-Trust-Lösung bereitstellen, die Kunden durch das globale Netzwerk von Cloudflare aktivieren können. Die E-Mail-Sicherheitsfunktionen von Area 1 Security sind ab heute für alle Unternehmenskunden erhältlich und werden in den kommenden Monaten auch für Kunden aller anderen kostenpflichtigen Tarife verfügbar sein.

"Cloudflare bietet eines der weltweit führenden Zero-Trust-Netzwerke, und wir freuen uns darauf, was wir gemeinsam für unsere Kunden und Vertriebspartner schaffen können", sagte Patrick Sweeney, CEO und Präsident von Area 1 Security. "Durch den Zusammenschluss der Technologie von Area 1 mit dem weltweiten Netzwerk von Cloudflare erhalten unsere Kunden die umfassendste Zero-Trust-Sicherheitsplattform auf dem Markt, einschließlich der Absicherung der wichtigsten Geschäftsanwendungen von heute – Ihrer E-Mails."

Weitere Informationen finden Sie in den nachstehenden Ressourcen:

Übersicht: Cloudflare Area 1 E-Mail-Sicherheit

Kostenlose Bewertung des Risikos von Phishing-Angriffen

Cloudflare Blog: Why We’re Acquiring Area 1 Security (Warum wir Area 1 Security übernehmen)

Cloudflare Blog: Democratizing email security: protecting individuals and businesses of all sizes from phishing and malware attacks (E-Mail-Sicherheit demokratisieren: Schutz von Privatpersonen und Unternehmen jeglicher Größe vor Phishing- und Malware-Angriffen)

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com / @cloudflare), hat es sich zum Auftrag gemacht, beim Aufbau eines besseren Internets mitzuhelfen. Die Produkte von Cloudflare schützen und beschleunigen alle Internetanwendungen online ohne zusätzliche Hardware, Installation von Software und ohne das Ändern von auch nur einer Programmzeile. Der gesamte Web-Datenverkehr der von Cloudflare betriebenen Internetobjekte wird durch sein intelligentes globales Netzwerk geleitet, das durch jede neue Anfrage immer intelligenter wird. Folglich sind eine bedeutende Leistungssteigerung und eine Abnahme von Spam und anderen Angriffen zu bemerken. Cloudflare wurde von der Zeitschrift "Entrepreneur" 2018 in die Liste der Firmen mit Top-Unternehmenskultur aufgenommen und von "Fast Company" 2019 zu den innovativsten Unternehmen weltweit gezählt. Cloudflare hat seinen Hauptsitz in San Francisco (Kalifornien) und Niederlassungen in Austin (Texas), Champaign (Illinois), New York (New York), San Jose (Kalifornien), Seattle (Washington), Washington (D.C.), Toronto, Lissabon, London, München, Paris, Peking, Singapur, Sydney und Tokio.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in ihrer jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen bringen erhebliche Risiken und Unsicherheiten mit sich. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "eventuell", "werden", "sollte", "erwarten", "untersuchen", "vorhaben", "davon ausgehen", "könnte", "beabsichtigen", "anstreben", "prognostizieren", "überlegen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell" oder "weiterhin", entsprechenden negativen Wendungen oder anderen ähnlichen Begriffen oder Ausdrücken erkennen, welche die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare betreffen. Nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen sind jedoch an diesen Wörtern zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemitteilung geäußert oder implizit zum Ausdruck gebracht werden, umfassen unter anderem Aussagen zu den Möglichkeiten und der Effektivität der Zero-Trust- und anderer Produkte von Cloudflare und der E-Mail-Sicherheitsplattform von Area 1 Security, den Vorteilen, die Cloudflare-Kunden durch die Nutzung der Zero-Trust-Produkte von Cloudflare, der E-Mail-Sicherheitsplattform von Area 1 Security und anderer Produkte und Technologien von Cloudflare erzielen, der erwarteten Funktionalität und Performance der Zero-Trust-Produkte von Cloudflare, der E-Mail-Sicherheitsplattform von Area 1 Security, und der anderen Produkte und Technologien von Cloudflare, der Zeitpunkt, zu dem die Zero-Trust-Produkte von Cloudflare und die E-Mail-Sicherheitsplattform von Area 1 Security allen aktuellen und potenziellen Kunden von Cloudflare allgemein zur Verfügung stehen werden, die Pläne und Ziele von Cloudflare für die Integration der E-Mail-Lösung von Area 1 Security in die Zero-Trust-Produkte von Cloudflare und der Zeitpunkt dieser Integration, die technologische Entwicklung von Cloudflare, künftige Betriebsabläufe, Wachstum, Initiativen oder Strategien sowie Kommentare des CEO von Cloudflare, des CEO von Area 1 Security und anderer. Die tatsächlichen Geschäftsergebnisse von Cloudflare können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem die Risiken, die in den von Cloudflare bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen, einschließlich des am 1. März 2022 eingereichten Jahresberichts auf Formblatt 10-K, sowie in anderen Unterlagen, die Cloudflare regelmäßig bei der SEC einreicht, aufgeführt sind.

Die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf zum Zeitpunkt ihrer Äußerung aktuelle Ereignisse. Cloudflare verpflichtet sich nicht zur Aktualisierung der in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund von Ereignissen oder Umständen, die sich nach dem Datum dieser Pressemitteilung ereignen, oder aufgrund neuer Informationen oder anderer unerwarteter Ereignisse, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Cloudflare kann die in seinen zukunftsgerichteten Aussagen offengelegten Pläne, Vorhaben oder Erwartungen u. U. nicht umsetzen, und Sie sollten sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen von Cloudflare verlassen.

© 2022 Cloudflare, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cloudflare, das Cloudflare-Logo und andere Cloudflare-Marken sind Markenzeichen und/oder eingetragene Markenzeichen von Cloudflare, Inc., in den USA und anderen Gerichtsbarkeiten. Alle anderen Markenzeichen und Namen, auf die hier Bezug genommen wird, können Markenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220401005071/de/