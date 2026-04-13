Network Associates Aktie
WKN DE: 894606 / ISIN: US6409381067
|
13.04.2026 16:40:55
Cloudflare Stock Gains 7% Over Expansion Of Agent Cloud To Power Next Generation Of Agents
(RTTNews) - Stock of Cloudflare, Inc. (NET) is moving up about 7 percent on Monday morning trading after the company expands its Agent Cloud with new features to help developers build, deploy, and scale agents.
The company's shares are currently trading at $179.87 on the New York Stock Exchange, up 7.72 percent. The stock opened at $170.00 and has climbed as high as $179.29 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $100.25 to $260.00.
The expanded suite of infrastructure, security, and developer tools is designed to move AI agents from experimental demos on local laptops to robust, production-grade workloads running across Cloudflare's global network.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Network Associates Inc.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Network Associates Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNeue Hoffnung im Iran-Konflikt: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen moderat höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Leitindex eröffneten die Handelswoche mit Verlusten. Die US-Börsen zeigten sich am Montag fester. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zum Wochenstart mehrheitlich mit negativen Vorzeichen.