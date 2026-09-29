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29.09.2026 17:35:06

Cloudflare Taps Deutsche Telekom’s Enterprise Muscle in European Expansion

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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegte sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.
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