Cloudflare tut sich mit der Open-Source-Community zusammen, um neue API-Standards für die Anwendungen der Zukunft zu schaffen

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit, das zum Aufbau eines besseren Internets beiträgt, gab heute bekannt, dass es mit Deno und einzelnen zentralen Mitwirkenden des Open-Source-Projekts Node.js zusammenarbeitet, das drei der größten JavaScript-Umgebungen zusammenbringt, um Entwicklern Flexibilität und Wahlmöglichkeiten zu bieten und gleichzeitig die Standards der Zukunft des Edge-Computing zu schaffen. Durch die Zusammenarbeit um einen gemeinsamen Satz von Standards soll sichergestellt werden, dass Code, der in einer Umgebung entwickelt wurde, in einer anderen funktioniert. Jeder Entwickler kann Code schreiben und ausführen, der den Standards entspricht, und ihn problemlos zwischen Cloudflare Workers, Deno und Node.js übertragen, und zwar nahtlos und ohne die Notwendigkeit, eine Anwendung neu zu schreiben.

"Cloudflare Workers hat dazu beigetragen, den Standard für Edge-Computing zu definieren. Seit 2017 haben mehr als 450.000 Entwickler auf der Entwicklerplattform von Cloudflare aufgebaut und mehr als drei Millionen Anwendungen gestartet", sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Aber wir wissen, dass wir nicht die einzigen sein werden. Wir denken, dass Standards wichtig sind, um die Branche voranzubringen. Deshalb sind wir stolz darauf, mit diesen anderen Organisationen im Bereich Serverless Computing zusammenzuarbeiten, um den Standard für Edge zu definieren – was unserer Meinung nach der Standard sein wird, nach dem die Anwendungen der Zukunft entwickelt werden."

Wenn eine Anwendung heute in einer bestimmten Umgebung geschrieben wurde, kann sie nicht einfach auf eine andere übertragen werden. Dies kann dazu führen, dass Entwicklungsteams eine kostspielige Architektur pflegen und Ressourcen verschwenden, um sicherzustellen, dass ihr Code weiterhin funktioniert und Anwendungen weiterhin für Benutzer ausgeführt werden, wenn sie in neue Umgebungen migrieren. Cloudflare, Deno und Node.js stellen drei der größten JavaScript-Umgebungen dar, die Entwicklern heute zur Verfügung stehen. Durch diese Bemühungen profitieren Entwickler von gemeinsamen Standards, sodass sie problemlos in allen Umgebungen basierend auf den Anforderungen ihres Unternehmens arbeiten können und darauf vertrauen können, dass ihr Code für Benutzer heute und in Zukunft funktioniert.

"Die Zukunft von JavaScript ist universell, die Fähigkeit, JavaScript zwischen vielen Umgebungen zu verschieben. Diese Zukunft muss bewusst gestaltet werden", sagte Myles Borins, Mitglied des technischen Lenkungsausschusses von Node.js. "In der Vergangenheit mussten sich Entwickler auf implizites Wissen verlassen und Tools entwickeln, um Code über die verschiedenen JavaScript-Laufzeiten hinweg gemeinsam zu nutzen. Das Versprechen ‚Einmal schreiben, überall ausführen‘ wird nur mit kollaborativen Initiativen wie der Web-interoperable Runtimes Community Group möglich sein."

"Der breite Erfolg von Deno im Ökosystem ist zu großen Teilen auf unsere strikte Einhaltung der Standards für Webplattformen zurückzuführen", sagte Luca Casonato, Software Engineer bei Deno. "Wir wussten von Anfang an, dass Deno nur erfolgreich sein kann, wenn es auf die Browser-Interoperabilität setzt – Entwickler und breite Ökosystem-Trends haben uns gezeigt, dass diese Wette richtig war. Zusätzlich zu unserer bestehenden Standardarbeit mit der WHATWG und dem W3C freuen wir uns, mit Cloudflare und Node.js-Mitarbeitern an einer noch besseren Interoperabilität der Laufzeit zu arbeiten."

"Entwickler verlangen von Node.js mehr Interoperabilität mit APIs, die durch Webstandards definiert sind", sagte Matteo Collina Ph.D., Chief Software Architect, NearForm und Mitglied des technischen Lenkungsausschusses von Node.js. "Diese APIs wurden jedoch nicht für Server entwickelt und erfordern möglicherweise einige Anpassungen. Das Ziel der WinterCG-Gruppe ist es, zu definieren, wie sich diese APIs auf Servern verhalten würden, und so den Weg für eine bessere Interoperabilität zwischen Laufzeiten zu ebnen."

Die Web-interoperable Runtimes Community Group arbeitet mit führenden Organisationen wie NearForm und Vercel zusammen, um sicherzustellen, dass die Stimmen der Entwickler bei der Gründung einer neuen Community-Gruppe gehört werden, die in bestehenden Standardisierungsgremien arbeitet. Die API-Standards ermöglichen Entwicklern Folgendes:

Verwenden des besten Tools oder Frameworks für den Job: Es wird einfacher, Tools und Integrationen aus der Community über Laufzeiten hinweg zu nutzen, sodass Entwickler das beste Tool für die jeweilige Aufgabe verwenden können.

Es wird einfacher, Tools und Integrationen aus der Community über Laufzeiten hinweg zu nutzen, sodass Entwickler das beste Tool für die jeweilige Aufgabe verwenden können. Einen einheitlichen Ansatz zum Schreiben von serverseitigem Code haben: Durch das Entfernen plattformspezifischer Nuancen und der Notwendigkeit, verschiedene Plattformen zu lernen und sich auf die Funktionalität zu konzentrieren, ist es für Entwickler einfacher, besseren Code zu liefern.

Durch das Entfernen plattformspezifischer Nuancen und der Notwendigkeit, verschiedene Plattformen zu lernen und sich auf die Funktionalität zu konzentrieren, ist es für Entwickler einfacher, besseren Code zu liefern. Verschieben von Anwendungen, wenn sich die Technologie ändert: Da sich die Anwendungsanforderungen im Laufe der Zeit weiterentwickeln und ändern, besteht keine Notwendigkeit für massive Umschreibungen und das Hinzufügen oder Wechseln von Anbietern.

"Vercel ermöglicht Frontend-Entwicklern, agile Web-Erlebnisse am Edge zu erstellen", sagte Guillermo Rauch, CEO von Vercel. "Wir sind bestrebt, in Edge-First-Frameworks wie Next.js und SvelteKit zu investieren und gleichzeitig die grundlegenden Standards für Open-Source-Software zu schaffen und zu unterstützen. Der Beitritt zur Web-interoperable Runtimes Community Group wird uns dabei helfen, unser Ziel, ein flexibles und offenes Web für alle aufzubauen, weiter voranzutreiben."

