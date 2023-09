Cloudflare unterstützt Funktionen für verbesserten Datenschutz im Microsoft Edge Secure Network

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, teilte heute mit, dass Microsoft Edge seine Edge Secure Network-Funktion mithilfe der Privacy Proxy-Technologie von Cloudflare bereitstellt – einer wichtigen Komponente des Datenschutz-Stacks von Cloudflare. Diese Integration ermöglicht Microsoft Edge-Nutzern, ihre Privatsphäre beim Surfen im Internet zu schützen, ohne über Websites hinweg verfolgt zu werden.

Wenn Menschen im Internet surfen, hinterlassen sie eine Spur ihrer Aktivitäten: wo sie waren, wie sie ihre Zeit auf einer bestimmten Website verbracht haben, was sie möglicherweise gekauft haben und andere private Informationen. Diese Art von Verhalten wird oft verfolgt oder überwacht, um mehr Werbung zu schalten, die Aktivitäten herausgehobener Persönlichkeiten zu überwachen oder Inhalte zu zensieren, die als schädlich oder anstößig gelten. Dadurch entsteht eine umfangreiche Sammlung personenbezogener Daten, die von Bedrohungsakteuren entwendet und gehandelt werden. Um diesen Missbrauch zu bekämpfen, kann die Weiterleitung des Datenverkehrs eines Nutzers durch ein sicheres, die Datenschutzrichtlinien respektierendes Netzwerk die IP-Adressen des Geräts maskieren, die Daten während der Übertragung verschlüsseln und es böswilligen Akteuren erschweren, den Standort eines Nutzers und seine Webaktivitäten zu erkennen.

In Kombination mit dem Microsoft Edge Secure Network verbessert der Cloudflare-Ansatz für einen robusten Datenschutz die Möglichkeiten von Internetnutzern, auf potenziell unsichere URLs zuzugreifen – etwa solche, die über eine unsichere HTTP-Verbindung bereitgestellt werden – indem der Datenverkehr durch einen verschlüsselten Tunnel geleitet wird. Diese Integration bietet Edge-Nutzern folgende Vorteile:

Automatische Sicherheit des Browserverkehrs: Nutzer können das Microsoft Edge Secure Network aktivieren, um ihren Browserverkehr automatisch zu schützen, indem Anfragen über das Cloudflare-Netzwerk gesendet und ihre IP-Adresse und Browser-Metadaten vor den Trackern von Dritten verborgen werden.

Nutzer können das Microsoft Edge Secure Network aktivieren, um ihren Browserverkehr automatisch zu schützen, indem Anfragen über das Cloudflare-Netzwerk gesendet und ihre IP-Adresse und Browser-Metadaten vor den Trackern von Dritten verborgen werden. Verschlüsselung der Verbindung: Die Integration verschlüsselt die Verbindung eines Nutzers zu den von ihm besuchten Websites, um zu verhindern, dass seine Metadaten für Tracker von Dritten zugänglich sind.

Die Integration verschlüsselt die Verbindung eines Nutzers zu den von ihm besuchten Websites, um zu verhindern, dass seine Metadaten für Tracker von Dritten zugänglich sind. Verhinderung der Online-Nachverfolgung: Wenn das Edge Secure Network für eine Website aktiviert ist, können Internetdienstanbieter keine Browserdaten erfassen, wie etwa die Adressen der besuchten Websites, und Online-Unternehmen können die IP-Adressen nicht für die Erstellung von Profilen und das Senden von gezielter Werbung an Nutzer verwenden.

Wenn das Edge Secure Network für eine Website aktiviert ist, können Internetdienstanbieter keine Browserdaten erfassen, wie etwa die Adressen der besuchten Websites, und Online-Unternehmen können die IP-Adressen nicht für die Erstellung von Profilen und das Senden von gezielter Werbung an Nutzer verwenden. Unterdrückung von Standortdaten: Mit Microsofts Edge Secure Network wird der Datenverkehr der Nutzer so aussehen, als käme er von einer Cloudflare-IP-Adresse. Dabei bleibt jedoch die Standortgenauigkeit für Suchergebnisse, Wegbeschreibungen für Karten und Social-Media-Inhalte erhalten.

"Die aktuellen Schlagzeilen zum Thema Datenschutz sind oft reißerisch und verfehlen den Kern des Problems, das die Rechte von Nutzern verletzt, ihre Privatsphäre und ihre persönlichen Daten zu schützen. Während Gesetzgebung und Aufrufe zum Handeln dazu beitragen können, mit dem hohen Tempo des Internets Schritt zu halten, ist es zwingend notwendig, sich auf proaktive Maßnahmen wie die Einführung von Technologien zur Verbesserung des Datenschutzes zu konzentrieren", so Matthew Prince, CEO bei Cloudflare. "Diese Integration mit Microsoft Edge bietet Internetnutzern Sicherheit, wenn sie sich mit einem öffentlichen WLAN in Cafés oder Flughäfen verbinden und online einkaufen, und verbirgt die ‚Ursünde des Internets‘ – die IP-Adressen."

"Wir begrüßen die Zusammenarbeit mit Cloudflare. Das Unternehmen genießt einen exzellenten Ruf bei der Entwicklung von Datenschutz-Technologien und ist stark involviert in der Entwicklung der nächsten Generation offener Protokolle zur Stärkung des Datenschutzes", erklärt Andrew Nolan, Principal Product Manager für Microsoft Edge. "Diese Integration gewährleistet den Schutz der Privatsphäre ohne Abstriche bei der Performance, sodass unsere Nutzer in den Momenten geschützt sind, in denen sie es am meisten brauchen. Die Integration von Datenschutz-Technologien in den Microsoft Edge-Browser unterstreicht unsere Anstrengungen, um unseren Nutzern die bestmögliche Sicherheit und die Gewissheit zu geben, dass ihre Privatsphäre im Internet geschützt bleibt."

