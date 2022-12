Cloudflare veröffentlicht zweiten jährlichen Impact Report

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit, das beim Aufbau eines besseren Internets mithilft, veröffentlichte heute seinen zweiten jährlichen Einflussbericht (Impact Report), in dem das Engagement des Unternehmens für die Mitwirkung beim Aufbau eines Internets dargelegt wird, das prinzipientreu, für alle Menschen zugänglich und nachhaltig ist. Cloudflare veröffentlichte den ersten Bericht über die ESG-Auswirkungen (Umwelt, Soziales und Governance) im Jahr 2021. In diesem Jahr konzentrierte sich das Unternehmen auf die Erweiterung des Werts und Umfangs seiner Impact-Programme, die Unterstützung humanitärer und Menschenrechtsinitiativen, insbesondere zur Aufrechterhaltung des Internetzugangs in der Ukraine durch Schutz gegen DDoS und andere Cyberangriffe, sowie die Prüfung, wie die Emissionsdaten bei Cloudflare berechnet und validiert werden.

"Cloudflare hat ein Mitarbeiterteam aufgebaut, das speziell für die Bereitstellung realer, positiver Auswirkungen für die Millionen Nutzer unserer Dienstleistungen und die Milliarden Internetnutzer, die von unseren Entscheidungen betroffen sind, zuständig ist", erklärte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Im Jahr 2022 hat das Unternehmen Maßnahmen ergriffen, um den Menschen in der Ukraine zu helfen, um eine faire und zuverlässige Midterm-Wahl sicherzustellen, bei der Cybersicherheit kein Schlagzeilenthema war, und um zur Entwicklung Datenschutz verbessernder Protokolle beizutragen, deren Einfluss weit über unseren Kundenstamm hinaus reicht. Was auch immer im nächsten Jahr auf uns zukommt, wir sind bereit, weiterhin dafür zu sorgen, dass das Internet zugänglich, sicher und zuverlässig für alle ist."

Zu den Höhepunkten des Cloudflare Impact Report 2022 gehören:

Cloudflare unternahm schnelle Schritte, um der ukrainischen Regierung und dortigen Infrastrukturanbietern kostenlose Dienstleistungen und Unterstützung anzubieten. Zusätzlich zur Top-Level-Domäne .ua schützt Cloudflare derzeit auch etwa 130 ukrainische Regierungs- und Infrastrukturdomänen und bietet kostenlose Unterstützung für 79 ukrainische gemeinnützige Gruppen, die Flüchtlingen helfen, Kriegsverbrechen dokumentieren, Informationen verbreiten und Dienstleistungen vor Ort bereitstellen. Unterstützung des Internets: Rate Limiting, ein Tool zur Abwehr von Bots und diversen anderen Angriffen, steht allen Kunden zur Verfügung, auch denjenigen auf dem kostenlosen Plan. Die offene Betaversion von Turnstile bietet eine nahtlosere und zugänglichere Methode, mit der sich alle Website-Inhaber vergewissern können, dass es sich bei ihren Besuchern um echte Menschen handelt, ohne sich auf CAPTCHA verlassen zu müssen. Im Oktober 2022 gaben wir bekannt, dass alle über Cloudflare bedienten Websites und APIs mit dem Beta-Service die hybride Post-Quantum-Vereinbarung unterstützen würden.

Das 2014 von Cloudflare gestartete Projekt Galileo bietet kostenlosen Cybersicherheitsschutz für bestimmte öffentliche Interessengruppen, wie etwa Künstler, Interessenvertreter, humanitäre Organisationen und die Stimmen politisch Andersdenkender, die in unverhältnismäßig hohem Maße Cyberbedrohungen ausgesetzt sind. Sicherheit für kleine Firmen: Kleine Firmen verfügen nicht immer über die Mittel für Sicherheitsdienstleistungen. Bis Dezember 2022 ermittelten wir Millionen kostenloser Konten, die 2022 rund 70 Billionen Anfragen an das Cloudflare-Netzwerk richteten. Dies entspricht Content-Delivery-Netzwerkdiensten im Wert von 7 Millionen US-Dollar, die kostenlos bereitgestellt wurden.

Kleine Firmen verfügen nicht immer über die Mittel für Sicherheitsdienstleistungen. Bis Dezember 2022 ermittelten wir Millionen kostenloser Konten, die 2022 rund 70 Billionen Anfragen an das Cloudflare-Netzwerk richteten. Dies entspricht Content-Delivery-Netzwerkdiensten im Wert von 7 Millionen US-Dollar, die kostenlos bereitgestellt wurden. Von Cloudflare erbrachte Dienstleistungen führen zu erheblichen Emissionseinsparungen: Vorläufigen Ergebnissen einer demnächst von Analysys Mason herauszugebenden Studie zufolge generiere die Web Application Firewall (WAF) von Cloudflare "bis zu rund 90 Prozent weniger Kohlenstoff als hausintern aufgestellte Geräte bei niedrigem bis mittelstarkem Datenverkehrsaufkommen."

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem vollständigen Bericht und lesen Sie mehr über Cloudflare Impact Week:

Impact Report 2022

Blog: Closing out 2022 with our latest Impact Report

Cloudflare Impact

