Cloudflare Aktie
WKN DE: A2PQMN / ISIN: US18915M1071
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26.08.2026 15:00:00
Cloudflare vs. Palo Alto Networks: Which Cybersecurity Stock Is the Better Buy?
Cybersecurity has been a hot industry for several years, with Grand View Research projecting an 11.9% compound annual growth rate (CAGR) through 2033. However, artificial intelligence (AI) is heating up the need for cybersecurity.Each AI agent and model needs cybersecurity. Furthermore, hackers can use AI to hack more targets, and cybersecurity companies use AI to deter those attackers.Cloudflare (NYSE: NET) and Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) are at the forefront of this opportunity. They both generate annual recurring revenue from leading companies, but there are a few things to consider when comparing these stocks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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25.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
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25.08.26
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24.08.26
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21.08.26
|Gewinne in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
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17.08.26
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17.08.26
|Erste Schätzungen: Palo Alto Networks präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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10.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu Palo Alto Networks Inc
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