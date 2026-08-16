Cloudflare Aktie
WKN DE: A2PQMN / ISIN: US18915M1071
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16.08.2026 18:08:00
Cloudflare Wallets: Automatisierte API-Zahlungen für KI-Agenten
Cloudflare hat ein Wallet-System vorgestellt, mit dem KI-Agenten für die Nutzung von APIs zahlen können. Grundlage ist das Projekt x402.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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