Cloudflare wird im IDC MarketScape Worldwide Commercial CDN 2022 Vendor Assessment als führender Anbieter eingestuft

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), der Anbieter für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit, der dabei hilft, ein besseres Internet zu gestalten, wurde im IDC MarketScape: Worldwide Commercial CDN 2022 Vendor Assessment (doc #US47652821, März 2022) in der Kategorie der führenden Anbieter (Leaders) positioniert.

"Wir wollen das Netzwerk sein, in das sich jedes Unternehmen einklinken kann, um das schnellste, zuverlässigste und sicherste Erlebnis zu bieten, ohne sich um etwas anderes kümmern zu müssen. Deshalb konzentrieren wir uns voll und ganz auf den Ausbau unseres Netzwerks und entwickeln darauf aufbauend in einem unerbittlichen Innovationstempo neue Produkte", sagt Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Unabhängig davon, ob ein Kunde zu uns kommt, um seine Performance-Anforderungen zu erfüllen oder um ein Zero-Trust-Sicherheitsmodell einzuführen, wollen wir die Geschäftsanforderungen unserer Kunden abdecken, ohne dass sie, wie bei anderen Anbietern, Kompromisse bei der Sicherheit oder Performance eingehen müssen."

Der "IDC MarketScape"-Bericht stellt fest: "[Cloudflares] klare Strategie, in neue Technologien zu investieren, aber auch das Netzwerk sowie den Vertrieb in diesen neuen Gebieten auszubauen, hat in den letzten Jahren zu einer enormen Wachstumskurve geführt."

Durch die kontinuierliche Erweiterung und Optimierung des Netzwerks ist Cloudflare in der Lage, Nutzern und Unternehmen überall auf der Welt ein schnelleres und zuverlässigeres Interneterlebnis zu bieten. Das globale Netzwerk von Cloudflare erstreckt sich über mehr als 250 Städte in über 100 Ländern und ist mit über 10.000 Netzwerken weltweit vernetzt, darunter große ISPs, Cloud-Dienste und Unternehmen. Im Jahr 2021 kündigte das Unternehmen an, dass es sein Netzwerk allein in den letzten zwei Jahren um 25 Prozent erweitert und seine gesamte Netzwerkkapazität auf 121 Tbps verdoppelt hat.

Das Unternehmen brachte zudem seine Zero Trust-Produktsuite namens Cloudflare One im Jahr 2020 auf den Markt, als Unternehmen einen drastischen Wandel am Arbeitsplatz erlebten und damit auch die Frage nach dem Schutz des Arbeitsplatzes aufkam. Diese Veränderungen haben sich seitdem nur noch weiter beschleunigt, und Cloudflare hat weiter investiert und Innovationen entwickelt, um Unternehmen mit den benötigten "Zero Trust"-Tools auszustatten. Der IDC MarketScape Bericht stellt fest, dass "der "Zero Trust"-Services-Stack von Cloudflare für Unternehmenssicherheit sehr umfassend ist und die Anforderungen an einen sicheren Zugang für dezentrale Belegschaften erfüllt."

IDC MarketScape: Worldwide Commercial CDN 2022 Vendor Assessment bewertet 10 CDN-Anbieter auf Basis ihrer aktuellen Kompetenzen und zukünftigen Strategien für die Bereitstellung von kommerziellen CDN-Diensten. Um mehr über die Kompetenzen von Cloudflare und seine Position im Bericht zu erfahren, lesen Sie bitte die unten stehenden Informationsquellen:

IDC MarketScape: Worldwide Commercial CDN 2022 Vendor Assessment

Blog: IDC positioniert Cloudflare als führenden Anbieter ("Leader") unter den weltweiten kommerziellen CDN-Anbietern

Über IDC MarketScape:

Das Lieferantenbewertungsmodell von IDC MarketScape soll einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von ICT-Anbietern (Information and Communications Technology, Informations- und Kommunikationstechnologie) in einem bestimmten Markt geben. Bei der eingesetzten Untersuchungsmethode wurde eine strenge Punktvergabe auf Grundlage qualitativer und quantitativer Kriterien verwendet, deren Ergebnisse in einer einzigen grafischen Darstellung der jeweiligen Position eines Anbieters an einem bestimmten Markt ausgewertet werden. IDC MarketScape bietet ein klares Bezugssystem, innerhalb dessen die Produkt- und Dienstleistungsangebote, die Leistungen und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern auf aussagekräftige Weise miteinander verglichen werden können. Dieses Bezugssystem bietet Technologieabnehmern eine 360°-Beurteilung der Stärken und Schwächen bestehender und potenzieller Anbieter.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com / @cloudflare), hat es sich zum Auftrag gemacht, beim Aufbau eines besseren Internets mitzuhelfen. Die Produkte von Cloudflare schützen und beschleunigen alle Internetanwendungen online ohne zusätzliche Hardware, Installation von Software und ohne das Ändern von auch nur einer Programmzeile. Der gesamte Web-Datenverkehr der von Cloudflare betriebenen Internetobjekte wird durch sein intelligentes globales Netzwerk geleitet, das durch jede neue Anfrage immer intelligenter wird. Folglich sind eine bedeutende Leistungssteigerung und eine Abnahme von Spam und anderen Angriffen zu bemerken. Cloudflare wurde von der Zeitschrift "Entrepreneur" 2018 in die Liste der Firmen mit Top-Unternehmenskultur aufgenommen und von "Fast Company" 2019 zu den innovativsten Unternehmen weltweit gezählt. Cloudflare hat seinen Hauptsitz in San Francisco (Kalifornien) und Niederlassungen in Austin (Texas), Champaign (Illinois), Seattle (Washington), New York (New York), San Jose (Kalifornien), Washington (D.C.), Lissabon, London, München, Paris, Peking, Singapur, Sydney und Tokio.

