KI HOLDINGS Aktie

KI HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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08.05.2026 09:21:00

Cloudflares KI-Umbau kostet ein Fünftel der Arbeitsplätze

Cloudflare baut mehr als 1100 Stellen ab. Damit will sich das Unternehmen auf das „Zeitalter agentischer KI“ ausrichten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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