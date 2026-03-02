CloudWalk Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CloudWalk Technology A hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,22 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 145,4 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 14,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 170,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,520 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CloudWalk Technology A -0,670 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 500,54 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 396,50 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at