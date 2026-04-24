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24.04.2026 06:31:29
CloudWalk Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
CloudWalk Technology A gab am 23.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,120 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23,2 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 37,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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